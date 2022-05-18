 

В РФ представлен китайский электрогрузовик WOLV FC25

18.05.2022, 17:00, Разное
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Отечественный бренд NEMO презентовал фирменный электрический грузовик под названием WOLV FC-25.

Серийное производство техники осуществляется китайскими специалистами из Fengchuen. Автомобиль проходит этап тестовых испытаний, которые завершатся к середине лета, после чего транспортное средство сможет поступить в свободную продажу. Длина кузова электрического грузовика составила около 4 метров, а объем грузовой части достигает 5 куб.метров.

Автомобиль способен полностью зарядить батареи за 5 часов, тогда как запас хода электрогрузовика составляет 200 километров. Предельная скорость техники ограничена на уровне 85 км в час. Новинка получила электроусилитель руля, камеру заднего вида, а также фирменные диски.



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