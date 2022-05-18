В ЛНР пожаловались на бракованное трофейное оружие из США

В Народной милиции ЛНР заявили о ненадежности американского вооружения, которое досталось в качестве трофеев, сообщил подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко.

«Мы уже затрофеили большое количество и гранатометов, и техники американской. Где-то техника в исправном состоянии, где-то наши военнослужащие жалуются на то, что она поставляется с неким браком, поскольку сроки вышли, батареи разряжены», – передает РИА «Новости» слова Марочко.

Также он добавил, что гранатометы, которые США отправили Украине, работают с перебоями. Все виды вооружения, которые Киев получил от Запада, взяты на вооружение Народной милиции ЛНР.

Ранее сообщалось, что Росгвардия осваивает военную технику, которая была захвачена в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

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