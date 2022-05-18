В Ростехе назвали сроки поставок вертолета Ми-171А3

Поставки первого отечественного вертолета для разработки нефтяниками арктического шельфа Ми-171А3 начнутся в 2024 году, сообщил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Первый офшорный вертолет Ми-171А3. Мы его тоже показали первый раз на МАКСе в прошлом году, он совершил первый полет. Предназначен для офшорных операций и обслуживания морских буровых платформ. Заказчики уже есть: наши газовики, нефтяные компании. В 2023 году начнем серийно производить. Сейчас ведутся сертификационные испытания. Первые поставки запланированы на начало 2024 года», – приводит слова Чемезова ТАСС.

Также он рассказал, что первые шесть серийных самолетов МС-21 появятся в 2024 году, уточнив, что серийное производство двигателя ПД-14, который будет устанавливаться на этот самолет, начнется в 2023 году. «В 2023 году будут проводиться сертификационные испытания на нашем композитном крыле и на нашем двигателе», – добавил глава Ростеха.

МС-21 – разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса вместимостью от 163 до 211 пассажиров. В конце 2021 года самолет получил базовый сертификат типа, в декабре он совершил первый полет с российским композитным крылом.

Изначально в этом году ОАК планировала выпустить шесть самолетов. Ожидалось, что на первом этапе самолет будет поставляться заказчикам с двигателями PW-1400, позже у них появится выбор между PW и российским ПД-14. Самолет МС-21 с двигателем ПД-14 сейчас проходит испытания.

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