«Единая Россия» выступила против отмены осенних выборов

Партия «Единая Россия» категорически не согласна с предложением депутатов отказаться от осенних выборов, они должны состояться, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

«На днях наши коллеги из парламентских партий выступили с идеей отказаться от осенних выборов под предлогом специальной военной операции. Мол, сейчас не время и не место выяснять политические отношения. «Единая Россия» с этим категорически не согласна», – написал он в своем Telegram-канале.

Турчак пояснил, что, во-первых, источником власти в РФ является народ. «Это записано в нашей Конституции. И это тот случай, когда это не просто буква, а дух закона. Лишать людей этого права нельзя ни при каких обстоятельствах», – отметил он.

«Во-вторых, политическая конкуренция не ослабляет страну, а напротив, делает ее сильнее. Тем более, что в главном – значении и оправданности СВО – все партии сходятся. Едва ли избирательная кампания способна пошатнуть этот консенсус», – продолжил секретарь генсовета партии.

Он подчеркнул, что «Единая Россия» к выборам готова. «И они должны состояться», – заметил он.

«Наша партия единственная, кто проводит предварительное голосование и опирается на мнение избирателей уже на этапе подбора кандидатов и формирования списков. Процедура в самом разгаре. Уже на следующей неделе начнется само голосование. У каждого избирателя есть возможность принять в нем участие и выразить свою волю», – заключил Турчак.

Предварительное голосование пройдет с 23 по 29 мая.

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