Тотальный белый, макси блейзер и байкерские шорты: пять изысканных образов с кроссовками

Как легко сочетать классические кроссовки с юбкой, платьем или брюками, чтобы создать элегантный и модный образ? Важно знать несколько маленьких хитростей по стилю, применять их на практике и наслаждаться произведенным эффектом.

Смелые эксперименты

Хотите почувствовать себя французской Лолитой? Тогда повторите этот образ! Атласная юбка миди в цветочек и короткий вязаный кардиган могут сочетаться не только с элегантными босоножками.

Отличным завершением ансамбля станут кроссовки: в тренде удобство и комфорт. А чтобы добавить в свой стиль дерзких ноток можно подобрать обувь в тон юбке. Кроссовки и платье уже давно превратились в отличный альянс. Главное правило: платье должно быть простым, без лишней фурнитуры и не слишком романтичным.

Тотальный белый в наряде (от обуви и до аксессуаров) будет всегда смотреться стильно и элегантно.

Вместе с первым летним зноем в гардероб возвращаются шорты. В этом сезоне в моде байкерские шорты: укороченные, обтягивающие фигуру. Дополните образ массивными кроссовками, полосатой рубашкой и удлиненным блейзером: похожие будут восхищенно оборачиваться вслед.

Модная база

Кроссовки давно перестали быть просто обувью для спорта. Например, белые кеды должны быть в гардеробе каждой модницы. Весной и летом не бойтесь облачаться в белые и пастельные оттенки: так образ будет выглядеть дорого.

Выбирайте широкие брюки мужского покроя с завышенной талией, классическую рубашку и белые кеды: ваш вкус оценят окружающие.

Образ, который всегда останется вне времени: светлая рубашка-оверсайз и прямые джинсы со средней или низкой посадкой. Это база, которую можно разнообразить модными акцентами: контрастной сумкой, парой ярких или даже винтажных кроссовок. Какой модели бы не были кроссовки, с их помощью вы всегда сможете создать модный и актуальный образ.