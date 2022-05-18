 

Возвращать пустую посуду нельзя. Как сохранить свою энергию и благополучие

18.05.2022, 16:15, Разное
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Есть множество примет, связанных с посудой. Одни люди не придают значения народным поверьям, считая их пережитком прошлого. Другие, напротив, уделяют внимание приметам и стараются придерживаться их. Люди часто угощают друг друга. Считается, что возвращать пустую посуду нельзя. С чем связано это поверье? Как уберечь себя от неприятностей?

Почему нельзя возвращать пустую посуду и что надо сделать, чтобы не навлечь на себя проблемы

Важно правильно отдавать родным или друзьям тарелки, в которых находились угощения. Прежде чем вернуть посуду хозяину, надо что-нибудь туда поместить. Почему не стоит возвращать владельцу пустые тарелки?

Во-первых, согласно поверьям, это притягивает бедность. Положив что-то в посудину, человек убережет свою семью от финансовых проблем.

Во-вторых, возвращая владельцу пустую тарелку, можно лишиться позитивной энергетики и навлечь на себя разные неприятности. Согласно поверью энергия “утекает” через пустую тарелку. Человек отдает ее владельцу посуды.

В-третьих, положив в тарелку небольшой презент, человек проявляет благодарность. Он сообщает о том, что готов не только принимать подарки, но и отдавать что-то другим. Если поступать таким образом, отношения с окружающими будут складываться удачно. Люди всегда рады общаться с доброжелательными щедрыми личностями.

Многие не придают значения приметам и возвращают пустую посуду, не опасаясь проблем. Другие считают, что надо положить что-то в тарелку, чтобы уберечь себя от неприятностей. Какое мнение следует считать правильным? Это зависит от личных убеждений человека, его отношения к приметам.



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