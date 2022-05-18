 

“Ночь музеев” в Москве: куда сходить и чем заняться

18.05.2022, 16:12, Разное
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В российской столице расположены более 450 музеев. Интересные экспонаты всех мастей радуют глаз жителей и гостей города. Так что “Ночь музеев” в Москве — событие весьма интригующее и привлекательное. В 2022 году акция пройдет в субботу 21 мая.

Особое внимание стоит уделить культурному наследию на ВДНХ. Там сейчас простирается Музейный город — 20 разнообразных музеев, выставки и пять отдельных павильонов. Космос, кинематограф, скульптура, архитектура и другая интересная тематика никого не оставит равнодушным. Каждому найдется экспонат по нраву.

“Ночь в музее” в Москве будет сопровождаться концертами классической музыки, выставками, спектаклями, лекциями по истории и искусству. Ожидается, что пройдет свыше 230 культурных событий. Их перечень размещен на официальном портале акции и готов к ознакомлению.

В преддверии грандиозного мероприятия 18 мая стартует еще один интересный проект — “Я поведу тебя в музей”. Он представляет собой своеобразный день открытых дверей в музеях столичных школ и колледжей. Учащиеся образовательных учреждений предлагают вашему вниманию мастер-классы, экскурсии, викторины, концерты. Выбрать подходящее место и занятие можно на этом сайте.

Напомним, акция “Ночь музеев” в Москве проходит ежегодно. В этот раз ее главная тема — “точка отсчета”.



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