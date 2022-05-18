 

В “Манеже” представили самую большую ретроспективу творчества Славы Полунина

18.05.2022, 16:12, Разное
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“Я люблю сочные и яркие цвета, какими рисуют дети, люблю буйство ароматов, словно на Гавайях, люблю насыщенность звука, даже если это всего лишь треск ночных цикад…”, – как-то сказал про себя любимый миллионами россиян актер, клоун и мим Слава Полунин. Ничего удивительного, ведь маэстро сам дарит людям улыбки, наполняя их жизнь яркими красками.

12 июня Народный артист России отпразднует 72-ой день рождения. В честь этого события в московском “Манеже” открылась выставка “ЗЯ!”, где представлена самая большая ретроспектива творчества Славы Полунина. Посетители смогут ознакомиться с экспозицией с 18 мая по 5 июня.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент культуры города Москвы. Представитель ведомства уточнил, что изначально выставку планировали открыть в год юбилея любимого артиста, однако из-за пандемии коронавируса планы пришлось изменить.

“Выставка знакомит с удивительными мирами одного из самых известных современных российских деятелей уличного театра – Славы Полунина. Актер-мим, клоун, постановщик клоунских номеров и реприз Вячеслав Полунин в этом году отпразднует 72-й день рождения”, –

пояснили в столичном департаменте культуры. Кроме того, там подчеркнули, что на выставке “ЗЯ! Воздушные замки Славы Полунина” зрители смогут ближе познакомиться с фантастическими мирами, которые знаменитый актер и постановщик придумывал на протяжении творческого пути и продолжает придумывать до сих пор.



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