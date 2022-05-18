«Исторический момент» — Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО

Финляндия и Швеция официально передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс, однако после такого решительного шага предстоит ещё долгий путь, предупреждает политический обозреватель BFM TV Патрик Сос. По его словам, двум скандинавским странам необходимо до конца убедить некоторых сомневающихся членов альянса — например, Турцию, — в целесообразности его расширения и, возможно, пойти для этого на некоторые уступки.

БРЮС ТУССЕН, ведущий BFM TV: Сейчас 9:07, и вот главная фотография этого утра из Брюсселя. Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Всё это в итоге проходит достаточно формально, да, Патрик Сос? Вы видите представителей двух стран вокруг Йенса Столтенберга, генерального секретаря НАТО. Подходят, передают заявки… Очевидно, что это довольно исторический момент.

ПАТРИК СОС, политический обозреватель BFM TV: Да, несомненно, совершенно исторический. Да-да, обмениваясь рукопожатиями, два представителя Швеции и Финляндии знают, что этот момент войдёт в историю их стран. В последние дни вы уже объясняли, какая действительно философская революция в головах, революция политическая и военная (совершается. — ИноТВ) в этих двух странах, которые переворачивают страницу нейтралитета — для некоторых добровольно, для других — более-менее вынужденно. Финляндии и Швеции пришлось выстроить вокруг этого всю свою политическую историю.

И вот — конечно, кажется, что это проще простого, однако после решительного шага начинается более долгий путь. Все согласны принять с распростёртыми объятиями Финляндию и Швецию, но существуют некоторые тонкости — главным образом, различные голосования и ратификация в парламентах. Надо попытаться убедить до конца самых неуёмных — например, Турцию.

Турки говорят много разных вещей, поднимают много шума, но в конечном итоге на дипломатическом уровне за закрытыми дверьми не возражают против присоединения Финляндии и Швеции. Возможно, стоит пойти на некоторые уступки – я немного расскажу об этом. Так, Турция обвиняет Швецию в финансировании Рабочей партии Курдистана, курдов-сепаратистов, для некоторых — террористов, которых преследует Турция. Это часть переговоров, которые надо провести. Нужно подождать, но оно (присоединение Финляндии и Швеции к НАТО. — ИноТВ) пройдёт быстрее, чем, например, процесс вступления Украины в ЕС, намного быстрее.

Дата выхода в эфир 18 мая 2022 года.