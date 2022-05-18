Бессрочные каникулы в Тольятти: работники АО «АВТОВАЗ» получили возможность провести лето с семьями

Компания АО «АВТОВАЗ» сообщила, что большинству её работников представилась уникальная возможность провести лето со своими семьями, а также заняться путешествиями и развитием собственных увлечений. Руководство приняло решение отправить до 90% сотрудников на бессрочные каникулы.

В пресс-службе автозавода подчеркнули, что никто не будет высвобожден – рабочие места сохранятся, вернуться на них можно будет, как только закончится мировой кризис в автопроме. Каникулы будут оплачиваться за вычетом НДФЛ, умноженного на антикризисный экономический коэффициент – по расчётам специалистов, на данный момент он будет равен 7,692.

– Лето – пора возможностей, и у сотрудников нашего предприятия эти возможности есть. в полной мере. Благодаря бессрочным каникулам, они смогут не дожидаться отпусков (многие из которых приходились на осень или зиму), а уже в ближайшие дни паковать чемоданы и везти семью на море. Альпинизм, походы, морские круизы, серфинг, экзотические и гастрономические туры – всё это ждёт вас! – обрадовала компания своих работников.

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