Toyota представила в США обновленные пикапы Tundra и Tacoma 2023 модельного года

Японский автогигант Toyota презентовал на американском рынке обновленные версии пикапов Tundra и Tacoma 2023 модельного года.

Автомобили получили более стильный дизайн и расширенный пакет опций. Что касается пикапа Tacoma 2023 , то здесь предусмотрели 3,5-литровый бензиновый двигатель, черные колесные диски, модернизированные зеркала и соответствующее исполнение остальных деталей кузова. Автомобиль имеет двухрядную кабину во всех комплектациях.

Что касается Toyota Tundra, то здесь также задействовали темные оттенки для кузова и салона. Японские разработчики пока не уточняют точные данные о стоимости и дате презентации данной модели на американском рынке.