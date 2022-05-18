 

Уход от налогов: предприниматель Шестаков может использовать «серые» схемы на «ПМФ»

18.05.2022, 15:38, Разное
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Глава ЗАО «Первая мебельная фабрика» Александр Шестаков может использовать теневые схемы для ухода от уплаты налогов. Сотрудники сообщили о «серых» выплатах и фирмах-прокладках при трудоустройстве.

Отзывы о деятельности компании опубликованы на сайте обсуждения работодателей. Один из соискателей представился бывшим сотрудником «ПМФ» и сообщил, что при собеседовании называют одну зарплату, однако факту на карточку приходит минимальная сумма, а остальное выдается наличными в кассе предприятия.

Кроме того, при трудоустройстве договор заключается не с ЗАО «ПМФ», а с неким ИП. Время от времени сотрудников просят переоформиться на другую организацию.

СМИ ранее обращали внимание на рост долговой нагрузки фабрики и ее сложное финансовое положение. Отмечается, что такие практики взаимоотношений с сотрудниками характерны для тех, кто стремится сохранить прибыль предприятия и оптимизировать расходы на зарплаты и налоги. Журналисты также указывали, что сам Шестаков не собирается оставаться в ЗАО, которое становится убыточным.



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