Путин заявил о возможности Ростеха занять внутренний авиастроительный рынок
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На фоне санкций у Ростеха есть шанс расширить свое участие на внутреннем авиастроительном рынке России, сообщил президент Владимир Путин в ходе рабочей встречи с генеральным директором корпорации Сергеем Чемезовым.
Президент отметил, что Ростех является крупнейшей корпорацией в области оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Глава компании рассказал и о гражданской продукции корпорации, в частности, о работе «Камаза», «Вертолетов России», ОАК.
«Тоже начали производить гражданские самолеты в большом количестве. Пока не в достаточно большом количестве, но мы к этому стремимся», – передает слова Чемезова ТАСС.
«Но теперь есть шанс занять внутренний рынок», – отметил Путин.
«Это верно, конечно», – подтвердил глава Ростеха.
Чемезов также доложил президенту о результатах работы за 2021 год, о выпускаемой предприятиями Ростеха продукции и перспективных разработках.
Ранее в Ростехе анонсировали выпуск 70 самолетов Ту-214 до 2030 года.
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