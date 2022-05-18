 

Минобороны Таджикистана опровергло информацию о сбитом вертолете

18.05.2022, 14:55, Новости дня
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Министерство обороны Таджикистана опровергло информацию о том, что в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) разбился военный вертолет, информирует пресс-служба ведомства.

«Информация о том, что в ходе совместной спецоперации правоохранительных органов страны в Рушанском районе ГБАО разбился военный вертолет минобороны не соответствует действительности», – передает РИА «Новости».

Также в полиции сообщили, что один офицер госкомитета нацбезопасности Таджикистана погиб, 13 солдат ранены в ходе нападения вооруженной преступной группировки на востоке республики.

«Один офицер госкомитета нацбезопасности, 13 солдат ранены в ходе нападения вооруженной преступной группировки в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) на колонну госкомитета», – сказал собеседник агентства.

По его словам, организованные преступные группы в составе 200 человек с применением всех видов оружия заблокировали трассу Душанбе – Хорог и пограничную комендатуру в трех точках в центре Рушанского района.

Ранее сообщалось, что вертолет ВС Таджикистана пересек границу с Афганистаном и был сбит талибами (движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность – прим. ВЗГЛЯД).

Сейчас задержаны восемь боевиков без оружия и более 70 вооруженных активных членов террористической группы, 11 человек ранены.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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