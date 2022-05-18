Юбка из фатина совсем не для Барби: как создать с ней образ – от романтического до дерзкого

Когда мы думаем о юбке из фатина, первое, что приходит на ум, — это отличная идея для романтического образа. Эту ткань чаще всего используют в вечерних и, конечно же, в свадебных нарядах. Но юбки из фатина давно стали предметом гардероба, который подходит для любого случая. Их можно сочетать с повседневными, вечерними и даже офисными нарядами.

Строгий стиль

Для элегантного наряда для офиса или делового ужина можно выбрать юбку из черного фатина, которую можно носить с тонкой рубашкой с объемными рукавами или облегающим белым топом. К ней можно надеть красивый жакет или блейзер из плотной ткани.

Черная юбка из фатина, черная футболка с длинными рукавами — это шикарные повседневные вещи. Образ идеально дополнят черные или коричневые кожаные балетки. Выберите яркое украшение и черную кожаную куртку. Вы будете выглядеть сногсшибательно.

Разноцветные варианты

Юбки из фатина бывают не только черными. Например, вы думали о розовой юбке? Возможно, вы полагаете, что будете похожи на принцессу Диснея, но вы можете выглядеть шикарно, не напоминая персонажа детских мультфильмов. Розовый вязаный свитер и розовая юбка из фатина — идеальное сочетание для дам с превосходным вкусом. Пара бежевых кожаных босоножек на каблуке прекрасно гармонирует с этим комплектом. Голубая джинсовая рубашка и розовая юбка из фатина — прекрасный вариант для создания ансамбля в стиле smart casual.

Юбку из фатина обычно выбирают миди или макси, но бывают и короткие варианты. Миди может быть более объемным, поэтому идеально подходит для создания изысканных и романтичных образов. Длинная юбка идеально подойдет практически для любой ситуации.

С чем сочетать юбку из фатина

Фатиновую юбку можно носить с балетками и босоножками, но этот предмет гардероба настолько универсален, что вы можете не ограничиваться в своем выборе. От кроссовок до ботильонов и туфель на шпильке, слингбэков, мокасин и ботинок – все зависит только от вашего вкуса!

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Что еще подойдет к такой юбке

Джинсовая куртка идеально подойдет к черному топу и белой юбке из фатина. Дополните образ туфлями вишневого цвета.

Для прогулки на велосипеде выберите розовый свитер, кремово-белую юбку из фатина и белые кроссовки.

Отличное сочетание – топ с длинными рукавами в черно-белую полоску вместе с ярко-красной юбкой из фатина и белыми кроссовками с черными полосками.

Пастельного синего цвета блейзер с поясом подойдет к юбке миди из фатина того же цвета. Дополните комплект простыми туфлями-лодочками на плоской подошве.

Если вам нравится ретро-образ, то вам стоит примерить красивую однотонную рубашку или блузку и завершить этот образ, добавив украшения и солнцезащитные очки «кошачий глаз». Еще одна отличная идея — добавить укороченные топы, в которых вы будете выглядеть мило.

Темно-синий топ с пайетками и длинными рукавами сочетается с белой юбкой из фатина и телесными туфлями на каблуке. Сохраняйте утонченность и женственность, наденьте черный кружевной топ с длинными рукавами к серо-белой макси-юбке из тюля.

Юбка из фатина и кроссовки

Идеальный дневной образ для выходных – белая косуха в сочетании с белой футболкой, заправленной в светло-розовую юбку миди из фатина, дополненная белыми кроссовками.

Можно выйти полностью в черном: выбирайте майку на тонких бретелях, юбку из фатина и черные кроссовки.

Базовая белая футболка сочетается с пышной юбкой миди и черными высокими кроссовками.