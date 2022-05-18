Тренд и классика вместе. Выбираем летний образ: от блейзера до сумки-корзины

Что характеризует капсульный гардероб? Это база вне времени. Чтобы собрать интересный летний образ, важно уметь сочетать классику и модные тренды. Эта статья поможет пополнить свой гардероб вещами, которые точно будут актуальны в летней капсуле.

Основа летнего образа

Плетеная сумка-корзина – это экологично, красиво и модно. Такой аксессуар позволит сделать образ легким и женственным. Сейчас на пике моды находятся плетеные сумки с вышивкой.

А еще она очень вместительная, что только добавляет ей очков!

Дополните образ платьем простого кроя и нейтрального оттенка – такой наряд отлично подойдет для теплых летних вечеров.

Классическая рубашка прямого кроя на пуговицах – это та деталь гардероба, которая никогда не выйдет из моды. Сочетайте ее с юбкой миди или широкими легкими брюками.

В этом сезоне актуальны светлые укороченные топы. Такой топ универсален: его можно носить под рубашку, блейзер или как самостоятельную вещь.

Темно-синие и черные джинсы подождут своего часа до осени. Настало время белых брюк из денима. Этот цвет стал символом роскоши и элегантности. Такое сочетание сделает образ утонченным и женственным.

Летнее платье с цветочным принтом – универсальная вещь для этого лета. Его с успехом можно надевать как на торжественные мероприятия, так и на прогулку в парке.

В прохладный вечер стоит накинуть на плечи блейзер. Независимо от цвета и материала, убедитесь, что он не слишком обтягивает фигуру.

Если какая-то вещь подходит абсолютно всем, то зачем что-то изобретать? Черный купальник должен быть в каждой летней капсуле.

Дополните ваш летний гардероб вещами из этой статьи и будьте неотразимы!