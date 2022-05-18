Правительство Афганистана единогласно проголосовало за «ленд-лиз» сахара для России

Дипломат инклюзивного правительства Афганистана в России сообщил, что в его стране одобрили законопроект о «ленд-лизе» для России, который призван ликвидировать риски дефицита сахара в Москве и других регионах.

Документ одобрили подавляющим большинством голосов – 417 «за» и 10 «против», свидетельствуют результаты голосования.

– Законопроект даст право правительству Афганистана в течение 2023 посевного года предоставлять семена сахарной свеклы России, а в случае неурожайности начать поставки готового сахара, – говорится на сайте правительства.

Планируется, что в обмен Россия активизирует в азиатскую республику «высокотехнологичный экспорт» – на данном этапе афганцев интересуют клинья, оконные рамы, сепараторы, лопаты, керосинки, и другие подобные товары, всего 92 элемента в перечне. Кабул также запрашивал поставки гвоздей, но получил отказ.

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