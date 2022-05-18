Россия отправила оборудование для уникального международного реактора ИТЭР во Франции

Россия

реализовала первую в этом году поставку оборудования для уникального международного

термоядерного реактора ИТЭР, строительство которого продолжается во французском

Провансе, что рядом с портовым городом Марсель.

Отправленные

техника и комплектующие, как пояснил замдиректора российского Агентства ИТЭР

Леонид Химченко, крайне важны для успешного получения первой плазмы. Привоз

оборудования должен осуществляться регулярно, так как без него строительство

реактора становится невозможным. Монтажные работы производятся систематически в

рамках установленного графика, а задержка партии в свою очередь чревата нарушением

сроков старта работы нового реактора.

Оборудование

отправлено Россией уже в 24-й раз. Теперь из Петербурга выехали восемь трейлеров

с необходимой для строительства техникой. Данная поставка включила в себя шинопроводы,

а также компоненты системы мониторинга их состояния. Как отметили в Проектном

центре ИТЭР (Росатом), оборудование разработали и изготовили в петербургском АО “НИИЭФА”.

Вся

техника и комплектующие, среди которых коммутационная аппаратура, шинопроводы и

энергопоглощающие резисторы для электропитания и защиты сверхпроводящей

магнитной системы, считаются наиболее затратными и одними из самых сложных в

проекте.