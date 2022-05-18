 

Россия отправила оборудование для уникального международного реактора ИТЭР во Франции

18.05.2022, 14:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия
реализовала первую в этом году поставку оборудования для уникального международного
термоядерного реактора ИТЭР, строительство которого продолжается во французском
Провансе, что рядом с портовым городом Марсель.

Отправленные
техника и комплектующие, как пояснил замдиректора российского Агентства ИТЭР
Леонид Химченко, крайне важны для успешного получения первой плазмы. Привоз
оборудования должен осуществляться регулярно, так как без него строительство
реактора становится невозможным. Монтажные работы производятся систематически в
рамках установленного графика, а задержка партии в свою очередь чревата нарушением
сроков старта работы нового реактора.

Оборудование
отправлено Россией уже в 24-й раз. Теперь из Петербурга выехали восемь трейлеров
с необходимой для строительства техникой. Данная поставка включила в себя шинопроводы,
а также компоненты системы мониторинга их состояния. Как отметили в Проектном
центре ИТЭР (Росатом), оборудование разработали и изготовили в петербургском АО “НИИЭФА”.

Вся
техника и комплектующие, среди которых коммутационная аппаратура, шинопроводы и
энергопоглощающие резисторы для электропитания и защиты сверхпроводящей
магнитной системы, считаются наиболее затратными и одними из самых сложных в
проекте.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.03.21 / “Ответственность беру на всю жизнь”: Тимати откровенно рассказал об отношениях с Анастасией Решетовой

28.08.20 / Хайди Клум и Сил пришли к соглашению по поводу отъезда их детей в Германию

25.10.20 / Мнение: АРЕ поощряет контроль рождаемости, чтобы замедлить рост населения

02.03.21 / Лукашенко высказался о трансфере власти в Белоруссии: Это наше дело

19.12.20 / Дорога через хаос

26.07.20 / «Россия ведет себя так, будто ей нечего терять»

26.10.20 / Участие в “Холостяке” и исполнение своих хитов: похудевшая Адель впервые за три года появилась на телевидении

20.10.20 / Лив Тайлер вернулась в Англию на фоне слухов о расставании с Дейвом Гарднером

12.05.22 / Роман с Воробьевым, скандальный развод и тайный любовник: бурная личная жизнь Виктории Дайнеко

19.07.20 / Стычки по привычке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика