Администрация Байдена предложила Карин Жан-Пьер набрать бодипозитивную массу для создания благоприятного образа

Новому пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер, позиционирующую себя как “чернокожую лесбиянку”, рекомендовали набрать не менее 50 кг для увеличения коэффициента бодипозитивности.

“Карин – отличный профессионал, отвечающий требованиям национальной идеологии. Она демонстрирует свою приверженность к правильным ценностям, но, я считаю, что ей немного не хватает жировой массы. Согласитесь, она худовата, если американцы посмотрят на главу пресс-службы Белого дома, у них возникнет вопрос, неужели она правильно питается”, – пояснила вице-президент Камала Харрис.

Перед Жан-Пьер администрация Байдена поставила задачу до 1 сентября набрать 20 кг. Для этого Белый дом нанял диетолога, который лично будет контролировать меню нового пресс-секретаря главы государства. Её обяжут съедать не менее 10 сэндвичей в день, в обязательном порядке поливая их соусом и запивать колой.

Также журналистам удалось выяснить, что всерьез обсуждался вопрос пластической операции, которая придала бы лицу Карин внешние признаки синдрома Дауна. От этой идеи отказались, по косвенным данным — из-за резкого протеста самой Карин Жан-Пьер. Также была отвергнута мысль нанести пресс-секретарю калечащую травму.

—