 

Администрация Байдена предложила Карин Жан-Пьер набрать бодипозитивную массу для создания благоприятного образа

18.05.2022, 14:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новому пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер, позиционирующую себя как “чернокожую лесбиянку”, рекомендовали набрать не менее 50 кг для увеличения коэффициента бодипозитивности. 

“Карин – отличный профессионал, отвечающий требованиям национальной идеологии. Она демонстрирует свою приверженность к правильным ценностям, но, я считаю, что ей немного не хватает жировой массы. Согласитесь, она худовата, если американцы посмотрят на главу пресс-службы Белого дома, у них возникнет вопрос, неужели она правильно питается”, – пояснила вице-президент Камала Харрис.

Перед Жан-Пьер администрация Байдена поставила задачу до 1 сентября набрать 20 кг. Для этого Белый дом нанял диетолога, который лично будет контролировать меню нового пресс-секретаря главы государства. Её обяжут съедать не менее 10 сэндвичей в день, в обязательном порядке поливая их соусом и запивать колой.

Также журналистам удалось выяснить, что всерьез обсуждался вопрос пластической операции, которая придала бы лицу Карин внешние признаки синдрома Дауна. От этой идеи отказались, по косвенным данным — из-за резкого протеста самой Карин Жан-Пьер. Также была отвергнута мысль нанести пресс-секретарю калечащую травму.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.03.21 / В годовщину смерти родные раскрыли тайну тяжелой болезни Юлии Началовой

16.11.20 / Лидер молдавской оппозиции Майя Санду лидирует во втором туре выборов президента

19.11.21 / ФСИН обвинила осужденных в нападении

17.09.20 / Поклонница рассказала, что Тарзан приглашал ее уединиться в номер

02.09.21 / Мнение: О самосбывающемся кошмаре Путина и Шойгу

09.05.21 / СМИ: принц Гарри и принц Уильям выступят отдельно на открытии памятника принцессе Диане

11.11.21 / Приговор со дна бутылки

26.07.21 / У переживших ИВЛ пациентов с COVID-19 значительно снижаются когнитивные способности

17.03.21 / Хуже интимных видео: Панин открыто заявил о стыде за роли в украинских сериалах

20.12.21 / СМИ: Жерара Депардье обвинили в изнасиловании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика