Мнение: Почему россияне разлюбили Европу

Запад довольно прижимист, он напрямую платит только самым важным мальчишам-плохишам. Обычный западник из числа тех, кого мы справедливо называем пятой колонной, никаких денег в посольстве США не получает, он распространяет западную пропаганду совершенно бескорыстно. Европейцы с американцами воспринимают это как должное: чумазым дикарям свойственно восхищаться цивилизованными людьми, платить за это излишне.

Похожим образом простушка горничная влюбляется в молодого дворянина: не за деньги, разумеется, хоть дворянин и богат, а потому что дворянин благороден, хорошо одет, носит шпагу на поясе и отлично воспитан. Если каменщик Пьер начнёт гундеть на тему «Марфу купили», горничная рассмеётся ему в лицо. Марфу не купили, она просто проявляет естественную тягу к человеку, стоящему во всех отношениях выше по социальной лестнице.

Так было когда-то и с Европой. В девяностые мы полюбили ухоженные улочки старых городов, вежливость бюргеров, обильные магазины и, главное, то европейское благородство, в существовании которого тогда не сомневались. Россияне мечтали о переезде из родного Усть-Урюпинска в немецкий Зигенштадт, полагая, что тем самым они тоже приобщатся к цивилизации. Будут жить в аккуратном домике, раскланиваться с соседями и даже соблюдать правила дорожного движения, так как взяток немецкие полицейские не берут. Повторюсь, главным двигателем сладких фантазий о переезде «в цивилизацию» были вовсе не деньги. Идея была в том, чтобы жить нормально: не запирая стальную дверь на три замка, не подскакивая кабанчиком в чиновничьи кабинеты, не прыгая по островкам разбитого асфальта мимо широко разлившихся луж.

С США было хуже — там есть все эти чёрные гетто, бомжи с наркоманами, прочие лоскуты явной неустроенности. А вот Европа и, скажем, Канада казались настоящим Эдемом, добрым и спокойным, где ягнёнок доверчиво тычется сонному льву в брюхо, а мэр едет на работу на велосипеде.

По мере того, как капитализм делал жизнь в России нормальной, очарование Запада развеивалось. Европа по большей части провинциальна, поэтому примерно в нулевых турпоездки начали вызывать у россиян недоумение с чисто бытовой стороны — бедный выбор в магазинах, грязноватые гостиницы, невкусная еда в ресторанах, медленный интернет, дешёвые машины в пробках. Шаблоны, однако, выдержали — кто-то закрывал на подобные мелочи глаза, а кто-то выводил из них новую теорию: дескать, да, живут скромно, но это не от бедности, а от цивилизованности, от нежелания кичиться своим достатком.

Тревожный колокол зазвонил несколько лет назад, когда засилье содомии на Западе стало уже невозможно списывать на пропаганду Первого канала. Переломной точкой стала победа бородатой женщины на Евровидении в 2014. Дальше новости про задний привод пошли столь плотным потоком, что даже самые упёртые осознали: это теперь новая реальность. Содомиты теперь не безобидные чудики, а реальная власть, и если ты хочешь иметь дело с Западом, тебе придётся играть по правилам «пробуждённых».

Первыми начали трезветь самые обеспеченные, так как их дети возвращались из западных школ и вузов готовыми клиентами психотерапевтов: до слёз ненавидящими себя за цисгендерность, за белость и за богатство. В самом деле: какой смысл переезжать на Запад, обихаживать там себе родовое гнездо, если сектанты убедят твоих внуков или отрезать себе члены, или «ради экологии» отказаться от размножения вовсе? Большая часть россиян воспринимала Европу как идеальное место для долгой жизни и счастливой пенсии. Однако движения БЛМ и ЛГБТ показали, что семейное дерево русского человека быстро засохнет на извращённой почве…

Многих, впрочем, не убедили ни Джордж Флойд, ни Кончита Вурст. Если взрослый крепко вбил себе что-то в голову, изменить его мнение не так-то просто — особенно если речь идёт о любви на расстоянии, когда от всех неприятных слухов можно технично отмахиваться как от ерунды.

Для таких упорствующих переломным моментом стала нынешняя отмена России. Выяснилось, что Европа не просто заблуждается, не просто идёт куда-то не туда, но вполне осознанно, с открытыми глазами совершает подлости. Издевательства над русскими паралимпийцами показали, что никакого благородства на Западе в помине нет — напротив, есть лакейская готовность идти на любую низость ради достижения сиюминутных целей.

Дальше подобные истории пошли волной. Была и отмена частной собственности в виде воровства денег у русских, и чудовищная ложь про спецоперацию, и постоянное лицемерие, постоянное жульничество даже в мелочах. Запад как будто снял маску и перестал сдерживаться, как перестаёт сдерживаться мошенник, когда его ловят, наконец, на горячем, с хозяйскими драгоценностями в руках.

Если 8 лет назад Евровидение повергло нас в шок бородатой женщиной, то сейчас мы наблюдаем на Евровидении нечто гораздо более худшее — африканский уровень судейства. Глава делегации Румынии возмущается — организаторы Евровидения внаглую заменили оценки, отдав голоса румын Украине:

https://ria.ru/20220515/evrovidenie-1788711269.html

https://lenta.ru/news/2022/05/17/eurozhuri/

Румыния проголосовала за Молдавию, у них там давняя любовь, но организаторы просто взяли и перетасовали оценки по своему усмотрению.

Сам факт политического голосования тоже важен — нельзя отдавать первое место тому, кого жалко, или тому, за кого замолвили слово уважаемые люди, это плохая практика. Однако «телефонное право» — умеренный изъян, горячие обожатели Европы могут такое проглотить. А вот открытое жульничество, когда результаты у всех на глазах переписываются с издевательским «а что ты мне сделаешь» — это уже приговор. Это как лилия на плече, такой грех граф де Ла Фер простить уже не способен.

А ведь это только одна новость, сейчас подобные новости из Европы идут, как с конвейера! Вот, например, из свежего — итальянская компания Эни открывает в Газпромбанке рублёвый счёт:

https://lenta.ru/news/2022/05/17/enirubles/

Выглядит очень мелко, как плачущий в полиции хулиган, взахлёб сдающих своих подельников. Обещали держаться насмерть, дружно душить Россию санкциями, а вот поди ж ты — подняли лапки вверх и покорно выполняют все требования российского президента. И ладно бы просто смирились с неизбежным, как смиряются взрослые люди, проиграв более сильному противнику. Так ведь нет, продолжают извиваться и лицемерить: «мы платим в евро, мы не нарушаем санкций, это не я, это не я».

Европейская мечта рушится на наших глазах — впервые, может быть, за всю историю России. Когда наши войска входили в Париж, когда русские поднимали флаг над Рейхстагом, была другая эпоха, у нас не было возможности узнать наших западных соседей настолько близко. В 21-м веке Интернет и самолёты скукожили мир в одну маленькую деревню, где все всех знают. Европа прощается со своей репутацией прямо на наших глазах.

Кто-то продолжит любить Европу и дальше — особенно жители стран, в культуре которых правда и справедливость не являются чем-то важным. Для большинства россиян, однако, славная старушка Европа скончалась в 2022 году. На её место пришла Европа новая — крикливая, вороватая, выпячивающая свои пороки напоказ. Новая Европа такой власти над сердцами россиян иметь уже не будет.