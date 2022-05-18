 

Volkswagen может полностью уйти с авторынка России

18.05.2022, 14:15, Разное
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Немецкая компания Volkswagen рассматривает возможность полного ухода с российского рынка.

Однако окончательное решение в руководстве концерна примут до 27 мая. В отечественном представительстве компании Volkswagen в РФ пока не прокомментировали данную новостью. Не обсуждается и формат ухода с российского рынка, тогда как эксперты склонны полагать, что речь идет о полном уходе из страны. Несколько ранее поступали сомнения относительно данного решения в отношении Renault, однако позже активы марки перед в собственность страны.

Напомним, в начале мая о прекращении местного производства на заводе в Нижнем Новгороде объявили в руководстве чешского автомобильного бренда Skoda.



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