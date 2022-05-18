Седан Vauxhall Insignia ушел с британского авторынка

Известная компания Vauxhall сообщила об уходе с продаж на местном рынке седана Vauxhall Insignia.

Эксперты уверены, что выход преемника для данной модели не следует ожидать в ближайшее время. Вместе с тем для европейского рынка и ряда остальных стран сборка будет продолжена в прежних объемах. Предполагается, что выпущенный седан Insignia останется актуальным в течение нескольких лет. В дальнейшем разработчики смогут выпустить электрическую модель, которая будет исполнена в форме кроссовера.

Данный сегмент более востребован, ввиду чего планируется существенно расширить объемы продаж техники. Напомним, актуальный седан Insignia выпущен в 2016 году, тогда как частичное обновление предложили уже к 2019 году.