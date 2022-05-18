Пушилин обозначил будущее «Азовстали» как предприятия

Завод им. Ильича в Мариуполе будет восстановлен, а «Азовсталь» снесен, на его месте будет осуществлен другой проект, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«По предприятиям планируется: все, что живое – восстанавливать. <…> Если по [заводу имени] Ильича, то принято практически единогласное решение, что его нужно восстанавливать. По заводу «Азовсталь» [учтено] мнение мариупольцев, что завод загрязнял [окружающую среду] с момента, как появился. На месте «Азовстали» планируются другие проекты», – передает ТАСС слова Пушилина.

По его словам, на месте завода «Азовсталь», где укрываются боевики, предлагают сделать технопарк или парковую зону, решение пока не принято», передает РИА «Новости».

Ранее Министерство обороны России опубликовало новое видео массовой сдачи в плен боевиков националистического подразделения «Азов» и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Всего с 16 мая сдались в плен 959 боевиков.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.

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