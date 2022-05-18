Россия объявила о высылке 34 сотрудников французских дипмиссий
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Москва объявила о высылке 34 сотрудников французских дипмиссий в качестве ответной меры, сообщил МИД России.
«Подчеркнуто, что данный шаг наносит серьезный ущерб российско-французским отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
«В качестве ответной меры 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в РФ объявлены «persona nоn grata». Им предписано покинуть территорию РФ в двухнедельный срок с момента вручения послу соответствующей ноты», – указали в ведомстве.
Напомним, в начале апреля МИД Франции вызвал российского посла в Париже и уведомил о высылке дипломатов. 16 апреля российские дипломаты, объявленные персонами нон грата, покинули Францию.
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