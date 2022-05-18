Цветочные принты, оранжевый цвет: при помощи чего создается весенний гардероб и образ

В каждом сезоне есть свои тренды. Весной обычно делается акцент на женственность и романтичность. Если у вас нет возможности пополнять гардероб новыми изделиями, то вы всегда можете создать эффектные образы с помощью вещей, которые уже есть в наличии. Вот каким трендам нужно следовать, чтобы выглядеть стильно и современно.

Насыщенный оранжевый

Смело доставайте любую одежду оранжевого цвета из шкафа. Этот жизнеутверждающий оттенок точно оживит любой, даже самый пресный и скучный образ.

Пастельный голубой

Если вы не любитель слишком сильно выделяться из толпы и привлекать к себе излишнее внимание, тогда рассмотрите одежду пастельно-голубых блеклых оттенков. Это хороший выбор для светловолосых девушек: им такой цвет особенно к лицу.

Абстракция

Анималистичный или растительный принты на одежде кажутся вам банальными? Тогда рассмотрите вариант абстрактных рисунков на ткани. Чем ярче будут вещи, тем лучше. Сейчас не запрещается совмещать в одном образе одежду сразу с несколькими принтами. Их может быть даже больше трех, что еще недавно было недопустимо и считалось безвкусицей.

В то же время, если вы тяготеете к цветочным рисункам, то не стоит отказывать себе в удовольствии носить одежду с таким принтом. Это тот дизайн, который неподвластен времени и всегда остается актуальным.

Вязаные изделия

Если вы занимаетесь рукоделием, то имеете возможность сэкономить на покупке трендовых вещей: эти изделия вы можете сделать своими руками. Речь идет о свитерах и кофтах, связанных крючком. Они сейчас в моде.

Отдавайте предпочтение пастельным оттенкам, например пыльно-розовому, цвету слоновой кости, небесно-голубому. Дополните образ с вязаной кофтой украшениями из серебра, золота либо бижутерией с жемчугом. Сумка-шоппер будет уместна в этом ансамбле.

Белый цвет

Если вы тяготеете к классике и к минимализму, тогда можете взять за основу белую майку или блузу и с ней составить комплект.

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Например, скомбинировав с юбкой или джинсами. При желании можете составить монохромный белоснежный образ.

Пыльно-розовый

Одежда такого оттенка гармонично сочетается с белоснежными вещами. Например, вы можете скомбинировать белые брюки и свитер вместе с пальто пыльно-розового оттенка. Образ получится очень нарядным.

Отдельно рассмотрите пыльно-розовые штаны. Весной и летом наиболее актуальным являются расклешенные фасоны, не стесняющие движений. Их можно носить со спортивной обувью, например кедами или кроссовками.