От “домашнего тирана” Деппа до брошенной с детьми Барановской: топ самых громких разводов звезд

Джонни Депп и Эмбер Херд

Последнее десятилетие Джонни Депп удивляет поклонников не только новыми киноролями, но и громкими событиями своей личной жизни. Сначала актер внезапно разошелся с Ванессой Паради спустя 14 лет брака, а потом развелся с Эмбер Херд. Если в первом случае актеру удалось завершить отношения полюбовно, то во втором он вляпался в грандиозный скандал, который длится уже не один год.

В 2016 году Херд подала на развод, заявив о домашнем насилии со стороны Деппа. В итоге бракоразводное дело звезд стало одним из самых обсуждаемых. Уже несколько лет экс-супруги выясняют отношения в суде, требуя многомиллионные компенсации. За это время они вывалили друг на друга массу обвинений и не раз шокировали общественность жуткими деталями интимной жизни. Остается только надеяться, что справедливость рано или поздно восторжествует.

Брэд Питт и Анджелина Джоли

В свое время свадьба звезд фильма “Мистер и миссис Смит” стала едва ли не самым ожидаемым событием для поклонников. Не менее громким был развод актеров, прогремевшим спустя всего два года после бракосочетания. Питт и Джоли разошлись уже шесть лет назад, но подробности их разрыва не перестают обсуждать до сих пор.

Нет ничего удивительного в том, что расставание знаменитостей вызвало такой интерес. Питт и Энджи считались одной из самых красивых пар Голливуда, а причины их развода во многом так и остались секретом. Ходили слухи, что Анджелина Джоли ревновала мужа к коллеге по фильму “Союзники”, а тот якобы жестоко обращался с их общими детьми. Впрочем, при подписании бумаг о расторжении брака актриса лишь загадочно сослалась на “непримиримые противоречия”.

Лолита и Александр Цекало

Когда-то яркую пару Лолиты Милявской и Александра Цекало обожала вся страна. Они создали Кабаре-дуэт “Академия”, покорили публику своими фарсовыми песнями и узаконили отношения только спустя 12 лет. Впрочем, не успели поклонники порадоваться за любимых звезд, как уже спустя несколько месяцев те подали на развод.

Когда творческий и романтический союз знаменитостей распался, народ в один голос заговорил о возможном предательстве Цекало. Однако Лолита объявила: они с Александром изначально были слишком разными. Считается, что знаменитости поженились только для того, чтобы оформить наследницу певицы. Милявская намекала, что родила девочку от другого мужчины.

Юлия Барановская и Андрей Аршавин

Барановская и Аршавин прожили вместе около 10 лет. За эти годы влюбленные успели обзавестись общими детьми, но так и не зарегистрировали свои отношения официально. Счастье и уверенность в завтрашнем дне Юлии закончились, когда муж бросил ее ради другой. В тот момент девушка была беременна третьим ребенком.

К счастью, трудности не сломили многодетную маму. Ей удалось оправиться после болезненного разрыва и стать успешной телеведущей, которую теперь знает вся страна. После громкого и некрасивого расставания Аршавин не видел детей около пяти лет – исправить ситуацию спортсмен решил только в 2019 году.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов

Историю шумного расставания Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова можно обсуждать бесконечно. Впрочем, именно так и поступают некоторые сплетники последние 6 лет. Многим до сих пор не дает покоя, что тарабузики, казавшиеся такими счастливыми, разошлись со скандалом.

Долгие годы бывшие избранники не могут сойтись на том, кто же все-таки виноват в их разрыве. Ольга говорит, что брак распался из-за увлечения Дмитрия другой женщиной. Тот отвечает, что проблема крылась в нежелании супруги заводить детей. Как бы там ни было, именно после развода Бузова плотно занялась музыкальной карьерой, а Тарасов создал семью с моделью Анастасией Костенко. Выходит, итог у этой скандальной истории получился не такой уж и плохой.