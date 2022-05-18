Экс-конгрессмен – власти США хотят скрыть от американского народа, как дорого обойдётся конфликт с Россией

Всех, кто ставит под сомнение необходимость срочной многомиллиардной помощи Киеву и указывает на страдания американских семей, вашингтонские ястребы обвиняют в пророссийской риторике, передаёт Fox News. Как отмечает экс-конгрессмен Тулси Габбард, спешка, с которой власти проталкивают законопроекты, должна насторожить простых американцев: от них хотят скрыть реальные последствия антироссийской политики.

Тулси Габбард за Америку, она всю жизнь в Демократической партии, ранее она баллотировалась в президенты. Сегодня она с нами на связи, и мы, как всегда, за это благодарны. Большое спасибо, что нашли для нас время, Тулси Габбард.

ТУЛСИ ГАББАРД, бывший конгрессмен США: Спасибо, Такер.

Если бы вы были по-прежнему в палате представителей… Вы ушли оттуда с приходом нового созыва. Но будь вы по-прежнему там, думаю, вы не могли бы и слова сказать, без того чтобы вас обвинили в «пророссийской» позиции.

ТУЛСИ ГАББАРД: Что является проблемой для демократии.

Да.

ТУЛСИ ГАББАРД: Думаю, Такер, настоящий вопрос, который мы все задаём этим руководителям в Вашингтоне: к чему такая спешка? Почему наши политические лидеры из обеих партий спешно проталкивают эти меры, не давая американскому народу возможности изучить содержание законопроекта и те издержки, которые он означает для нас. Не только сегодня, с этим законопроектом, но и с новым пакетом на 40 миллиардов долларов,

или сколько там ещё миллиардов они будут запрашивать снова и снова.

Реальность такова, что от РФ не исходит никакой непосредственной угрозы безопасности и свободе Соединённых Штатов. На самом деле, ни сейчас, ни даже в долгосрочной перспективе нет никакой угрозы вторжения РФ в Финляндию или Швецию. РФ сейчас едва может удерживать очень маленький кусок Украины. Так что опять-таки я спрашиваю этих руководителей, к чему такая спешка.

Что нам известно, так это то, что администрация Байдена так и не смогла дать чёткое определение задачам этой прокси-войны. Они так и не смогли определить, как должна выглядеть победа. А без этой определённости очевидно, что конца не предвидится. Мы можем посмотреть на Афганистан и Ирак как на очень недавние примеры того, что бывает, когда нет чётко определённой миссии.

Мы, американцы, страдаем от высокой инфляции, от трудностей с жизненно необходимой продукцией, цены растут. Однако этот пакет финансирования на 40 миллиардов долларов и все последующие… Американский народ заслуживает того, чтобы знать, как дорого это обойдётся нам финансово, как дорого это обойдётся нашей экономике и нашей национальной безопасности, учитывая, как возрастёт риск ядерного конфликта, если позволить этому продолжаться.

Чем больше я об этом думаю… Сколько же наглости должно быть у этого Маккейна с повязкой*, если он нападает на мам, беспокоящихся по поводу (дефицита. — ИноТВ) детских смесей, называя их «пророссийскими»! По-моему, это одно из самых возмутительных заявлений, какие я когда-либо слышал! Если так подумать. Почему бы просто не ответить на вопрос? Зачем эти нападки? О чём это вам говорит?

ТУЛСИ ГАББАРД: Это говорит о том, что они не хотят, чтобы американский народ знал, что в этом законопроекте, что за этим последует и как дорого это нам на самом деле обойдётся. Не какой-то группе людей, а всем нам, американцам. Сегодня и, по-видимому, в долгосрочной перспективе, если мы и дальше будем идти по этому пути. Когда американцы видят, как вашингтонское руководство прибегает к очернению и навешиванию ярлыков, вместо того чтобы дать народу чёткие объяснения, это должно очень сильно насторожить.

Вас очерняли с первого дня, но вы не потеряли самообладания и не сошли с курса. И я, определённо, восхищаюсь тем, как вы держались под этими нападками. Тулси Габбард, спасибо.

ТУЛСИ ГАББАРД: Вам спасибо.

Дата выхода в эфир 16 мая 2022 года.

* Имеется в виду конгрессмен-республиканец Дэн Креншо, потерявший правый глаз во время службы в Афганистане. Ведущий Fox News сравнивает его с покойным сенатором Джоном Маккейном из-за воинственных внешнеполитических взглядов (прим. ИноТВ).