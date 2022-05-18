Newsweek – после ослабления санкций против Кубы Байден решил пойти на схожий шаг в отношении богатой нефтью Венесуэлы

После того как администрация Байдена пошла на ослабление ряда санкций, действующих против Кубы, она объявила о схожем шаге в отношении Венесуэлы, пишет Newsweek со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Последний при этом уточнил, что калифорнийской компании Chevron разрешили вести с Каракасом переговоры о возможной будущей деятельности в этой стране, однако ограничения на занятие подобной деятельностью пока не сняты.



AP

Всего через день после ослабления ряда ограничений, действовавших против Кубы, администрация президента США Джо Байдена объявила о схожем шаге в отношении богатой нефтью Венесуэлы, пишет Newsweek.

В то время, когда Соединённые Штаты в основном занимаются проблемами Европы и Азии, эти последовательные действия сигнализируют о новом фокусе внимания Вашингтона в Западном полушарии.

Неназванный высокопоставленный чиновник администрации Байдена сообщил журналистам, что калифорнийской корпорации Chevron будет разрешено вести переговоры с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA о лицензии для возможной будущей деятельности. Однако ограничения, которые позволили бы американской компании вести бизнес в этой стране, пока ещё не были отменены.

Как отметил неназванный чиновник, обеим сторонам, по сути, «просто позволено вести переговоры». Он также добавил, что этот шаг был предпринят по инициативе поддерживаемой США венесуэльской оппозиционной Унитарной платформы, возглавляемой Хуаном Гуаидо, которого США и ряд их партнёров признают временным президентом страны.

Предыдущий американский лидер Дональд Трамп, как напоминает издание, разорвал отношения с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в январе 2019 года и ввёл против страны радикальные санкции.

На вопрос, связано ли это решение с глобальным изменением цен на нефть и газ, которое было спровоцировано антироссийскими санкциями США и их союзников из-за вооружённого конфликта на Украине, чиновник сказал, что для Америки «главным приоритетом» остаются внутренние события в Венесуэле.



«Наше внимание было сосредоточено на поддержке временного правительства и Унитарной платформы, чтобы путём переговоров вынудить режим предпринять шаги к свободным и честным выборам, — заявил чиновник. — Именно на этом было сосредоточено внимание, а не на нефтяном секторе и не на ценах на нефть».

Высокопоставленный чиновник также добавил, что администрация «будет корректировать санкционную политику соответствующим образом, чтобы усилить или ослабить давление на основе амбициозных, конкретных и необратимых результатов, которые позволят венесуэльскому народу определять будущее своей страны посредством демократических выборов».

Когда речь заходит о позиции США по Кубе и Венесуэле, мнение мирового сообщества по-прежнему остаётся разделённым, указывается в статье. Прошлый год был отмечен очередным почти единогласным голосованием Генеральной ассамблеи ООН за осуждение давних санкций США против Кубы.

Кроме того, Николас Мадуро по-прежнему признаётся венесуэльским лидером рядом влиятельных держав, среди которых не только противники США — Китай и Россия, но и такие партнёры Вашингтона, как Индия и Турция, а также Организация Объединённых Наций.