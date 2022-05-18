Марка Haval готовится к дебюту в РФ нового кроссовера Dargo

Китайская компания Haval готовится к презентации обновленного кроссовера Haval Dargo.

Точная дата выхода пока не раскрыта, однако уже в ближайшее время начнут принимать предварительные заказы на автомобиль. Обновленный кроссовер получит улучшенный внешний вид и существенное расширение функционала. Кроме того, салон автомобиля получил более дорогие материалы отделки. В компании подготовили видеоролик, на котором и будут раскрыты основные обновления автомобиля.

Первая партия кроссоверов Dargo уже собрана на отечественном предприятии и в дальнейшем будет направлена к местным дилерам. Еще в начале текущего года стали поступать некоторые детали о готовящейся новинке китайского паркетника для российского рынка, однако лишь сейчас будут известны все достоинства автомобиля.