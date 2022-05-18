 

Мнение: На “Азовстали” уже 969 пленных

18.05.2022, 12:28, Разное
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Всего с 16 мая на “Азовстали” сдалось 969 солдат и офицеров (за вчера сдалось 694) из них 80 раненых, из них 55 тяжелых. Уже очевидно, что сегодня капитуляция на “Азовстали” превзойдет своими размерами капитуляцию на заводе имени Ильича, а также Иловайский котел. Вот так буднично завершается крупнейшее военное поражение Украины с 2014 года.

Источник: Colonel Cassad



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