Не судите стилиста строго! – Личное мнение

Помните выход в свет Анджелины Джоли с весьма странно пришитыми волосами?



Фото: Соцсети

Я прекрасно помню не только само появление звезды на дорожке, но и то, как распяли за него стилиста в Интернете.

А ведь человек выполнил свою работу более чем профессионально и заслуживает не порицания, а премии.

Объясню, почему.

Главная задача любого стилиста — не навредить волосам.

Если клиентке приспичило прицепить чужие пряди к своим, то профессионал сделает это так, чтобы после снятия этих самых чужих женщина не разрыдалась.

У Джоли — хорошие волосы, с плотной, ровной линией среза. Чтобы они хорошо слились с прицеленными прядями, их требовалось безжалостно проредить. После снятия прядей на голове у Анджелины был бы ужас из жидких волосёнок.

Стилист на такое не пошёл и именно поэтому он занимается волосами голливудских звёзд категории «А».

Те, кто читают меня давно, знают: долгое время я отрицала важность волос для внешности женщины.



6 лет назад и сейчас. Фото: Моё

Убиваясь в качалке, я совершенно не занималась волосами. Они истончились и выглядели откровенно жалко.

В какой-то момент я обратила внимание, что у всех женщин, которых я считаю красивыми, — ухоженные волосы средней, как минимум, густоты. С соплями на башке не ходит никто.

С тех пор и я фанатично ухаживаю за волосами. Я уверена: волосы, кожа, улыбка играют самую важную роль в привлекательности любой женщины.

Волосы нужно не кромсать и не жечь, а всячески их холить, лелеять и поддерживать.

Можно попринимать добавки, которые помогут укрепить вашу шевелюру. Например, питьевой коллаген* от южнокрейского бренда J:ON.

Вы в курсе, что далеко не всякий коллаген полезен? Так, например, молекулы животного коллагена не похожи на молекулы человеческого коллагена: они слишком крупные и практически не усваиваются.

Более того, в телах животных, выращенных на фермах, весьма вероятно наличие антибиотиков и гормонов, включая гормон страха, который вырабатывается животным в тот момент, когда его убивают. Зачем вам весь этот боль, страх и ужас в организме?

Лично я никогда, ни при каких обстоятельствах такой коллаген принимать не буду.

Но ему есть альтернатива.

В составе — низкомолекулярный коллаген, полученный из морского сырья, который легко усваивается, гиалуроновая кислота, а также великолепный суперфуд из экстрактов фруктов и витамины, стимулирующие выработку организмом — что принципиально важно! — собственного коллагена.

При таком раскладе не только ваши волосы возьмутся за силу, но и кожа станет станет более плотной, эластичной и увлажнённой, словно после серии уколов гиалуронки. Процесс выработки собственного коллагена, который замедляется, в среднем, после 25 лет, запустится с новой силой благодаря тщательнейшим образов выверенным витаминам в составе добавки.

Если вы хотите поддержать волосы и кожу, не стоит бежать в аптеку и хватать первую попавшуюся банку с надписью «Коллаген». С большой долей вероятности, вы хапнете антибиотиков и гормонов роста и страха. Траст ми.

Уж в чём-чём, а в том как из соплей отрастить нормальные волосы я разбираюсь.

Кто по весне каре рубанул? Жалеете? Довольны состоянием своих волос?

*БАД. Не является лекарственным средством.

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