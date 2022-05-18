 

Патрушев заявил о подрыве стратегической стабильности в Европе действиями Запада – Россия против войны, но “спецоперация” продолжится”

18.05.2022, 12:05, Новости дня
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Действия Запада подорвали стратегическую стабильность в Европе и на Ближнем Востоке, а также подвергли риску архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и в целом дестабилизировали обстановку в мире, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Патрушев в приветствии иностранным послам, которые в среду встречаются с руководством аппарата ведомства отметил, что эти страны не считаются с интересами других и пошли на пошли на сознательный слом выстраиваемой годами системы международной стабильности, проигнорировав российские предложения по гарантиям безопасности, передает ТАСС.

«В итоге подорвана стратегическая стабильность в Европе и на Ближнем Востоке, поставлена под удар архитектура безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В результате развернутой против РФ санкционной войны резко дестабилизирована социально-экономическая обстановка во всем мире, многие страны поставлены на грань голода», – заключил Патрушев.

Ранее Патрушев заявил, что напряженность в мире возросла из-за развала глобальной архитектуры безопасности, начатого Западом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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