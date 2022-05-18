Посол Франции вызван в МИД России

Посол Франции в Москве Пьер Леви вызван в МИД в связи с объявлением ответных мер на высылку из страны российских дипломатов, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Посол Франции вызван в МИД РФ в связи с объявлением ответных мер на высылку из страны росдипломатов», – рассказали РИА «Новости» в министерстве.

В здание МИД РФ посол приехал около 11.00, пробыл там около 40 мин. Дипломат не ответил на вопросы журналистов, но помахал им рукой на прощание.

В начале апреля МИД Франции вызвал российского посла в Париже и уведомил о высылке дипломатов. 16 апреля российские дипломаты, объявленные персонами нон грата, покинули Францию.

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