Посол Франции вызван в МИД России

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18.05.2022, 12:05, Новости дня
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Посол Франции в Москве Пьер Леви вызван в МИД в связи с объявлением ответных мер на высылку из страны российских дипломатов, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Посол Франции вызван в МИД РФ в связи с объявлением ответных мер на высылку из страны росдипломатов», – рассказали РИА «Новости» в министерстве.

В здание МИД РФ посол приехал около 11.00, пробыл там около 40 мин. Дипломат не ответил на вопросы журналистов, но помахал им рукой на прощание.

В начале апреля МИД Франции вызвал российского посла в Париже и уведомил о высылке дипломатов. 16 апреля российские дипломаты, объявленные персонами нон грата, покинули Францию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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