Кандидатура Анатолия Вассермана на должность председателя Верховного суда РФ одобрена Госдумой

Депутаты Госдумы единогласно проголосовали за выдвижение своего коллеги из фракции “Справедливая Россия” – Анатолия Вассермана, на должность председателя Верховного суда РФ.

– Я давно знаю Анатолия Александровича, поэтому после его победы по одномандатному округу сразу же позвал его в “Справедливую Россию”. В ходе работы в парламенте он проявил себя не просто как депутат, но и эрудит. Мы подготовили немало законопроектов по реформе конституционного строительства и судебной реформе. Думаю, лучшей кандидатуры на этот пост сегодня в стране просто не существует, – заявил глава партии “Справедливая Россия” Сергей Миронов.

В ходе выступления перед депутатами Вассерман рассказал о том, что он собирается изменить в работе Верховного суда и в целом судебной системы. По его мнению, необходимо снять мораторий на смертную казнь, возродить институт трудовых лагерей и судебных троек, а также усилить цензуру.

Теперь кандидатуру Вассермана должен одобрить президент России.

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