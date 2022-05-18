 

Кандидатура Анатолия Вассермана на должность председателя Верховного суда РФ одобрена Госдумой

18.05.2022, 11:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Депутаты Госдумы единогласно проголосовали за выдвижение своего коллеги из фракции “Справедливая Россия” – Анатолия Вассермана, на должность председателя Верховного суда РФ.

– Я давно знаю Анатолия Александровича, поэтому после его победы по одномандатному округу сразу же позвал его в “Справедливую Россию”. В ходе работы в парламенте он проявил себя не просто как депутат, но и эрудит. Мы подготовили немало законопроектов по реформе конституционного строительства и судебной реформе. Думаю, лучшей кандидатуры на этот пост сегодня в стране просто не существует, – заявил глава партии “Справедливая Россия” Сергей Миронов.

В ходе выступления перед депутатами Вассерман рассказал о том, что он собирается изменить в работе Верховного суда и в целом судебной системы. По его мнению, необходимо снять мораторий на смертную казнь, возродить институт трудовых лагерей и судебных троек, а также усилить цензуру.

Теперь кандидатуру Вассермана должен одобрить президент России.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05.22 / Володин: Россия никогда не будет страной-изгоем

22.08.20 / “Какой красивый вечер”: Виктория Боня похвасталась оригинальным нарядом на вилле Ротшильдов

25.11.20 / Общественная палата предложила новые меры поддержки НКО

15.11.21 / Ученые назвали оптимальное для здоровья сердца время отхода ко сну

09.03.22 / Великий исход

26.06.20 / У женщины в Подмосковье нашли более 300 свертков с наркотиками

28.02.21 / Яндекс.Такси ввел функцию «Славянский водитель»

05.10.21 / Иммунолог назвал самый опасный из новых симптомов ковида

24.09.20 / Мнение: Письмо: “Отношения были хорошие”

30.03.21 / Культурно посидели, попили-поели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика