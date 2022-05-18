Bloomberg – Турция выдвинула условия для одобрения заявок Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО

По информации источников издания Bloomberg, у Турции есть ряд требований в обмен на одобрение заявок Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО. В частности, Анкара настаивает на том, чтобы новые кандидаты осудили действия Рабочей партии Курдистана и отменили ограничения на экспорт оружия. Также Турция настаивает на включении в программу поставок новейших истребителей F-35, от которой страна была отстранена после покупки у РФ систем противоракетной обороны С-400.



AP

У Турции есть ряд требований в обмен на одобрение заявок Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО. Об этом агентству Bloomberg сообщили высокопоставленные турецкие чиновники.

Анкара настаивает на том, чтобы новые кандидаты осудили действия курдских ополченцев — как внутри Турции, так и за её пределами. Хотя все члены НАТО признают Рабочую партию Курдистана террористической организацией на территории Турции, многие из них поддерживают и даже вооружают её сирийское ответвление.

Кроме того, Турция хочет, чтобы Швеция и Финляндия отменили ограничения на экспорт оружия, которые они ввели против Анкары в 2019 году.

Следующее требование — включение государства в программу поставок новейших истребителей F-35, от которой страна была отстранена после покупки у РФ систем противоракетной обороны С-400. Турция также ставит вопрос о приобретении у США десятков военных самолётов F-16s и комплектов модернизации для уже имеющихся истребителей.

Анкара отмечает, что сейчас считает ошибкой согласие на возвращение Греции в НАТО в 1980-х годах. Афины впоследствии стали ключевым препятствием на пути Турции к членству в ЕС. Исходя из этого, утверждают источники, было бы неразумно ожидать, что Анкара изменит курс и согласится на членство Швеции и Финляндии в НАТО без предварительного разрешения существующих споров.