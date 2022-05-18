 

Опубликован новый тизер кроссовера Chevrolet Equinox EV

18.05.2022, 11:25, Разное
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Компания Chevrolet поделилась тизером нового электрокара под названием Chevrolet Equinox EV.

Предложенный автомобиль поступит на рынок к осени 2023 года. Вместе с тем производитель еще в прошлом году выпустил электрические модели паркетников Equinox и Blazer, которые оказали огромное впечатление на автолюбителей. Вместе с тем будущий экземпляр кроссовера окажется более привлекательным по внешнему виду и уровню комфорта.

По представленным снимкам видно, что автомобиль имеет дорогое исполнение интерьера салона. Кроме того, в дальнейшем планируется выход спортивной версии электрокроссовера. остальные подробности, включая техническое оснащение автомобиля будет не рассекретили до официальной премьеры.



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