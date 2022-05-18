Опубликован новый тизер кроссовера Chevrolet Equinox EV

Компания Chevrolet поделилась тизером нового электрокара под названием Chevrolet Equinox EV.

Предложенный автомобиль поступит на рынок к осени 2023 года. Вместе с тем производитель еще в прошлом году выпустил электрические модели паркетников Equinox и Blazer, которые оказали огромное впечатление на автолюбителей. Вместе с тем будущий экземпляр кроссовера окажется более привлекательным по внешнему виду и уровню комфорта.

По представленным снимкам видно, что автомобиль имеет дорогое исполнение интерьера салона. Кроме того, в дальнейшем планируется выход спортивной версии электрокроссовера. остальные подробности, включая техническое оснащение автомобиля будет не рассекретили до официальной премьеры.