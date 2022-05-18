Мнение: Есть ли на Rutube цензура?

Как я уже писал, завел канал на Rutube.

В понедельник одновременно выложил и в Rutube, и в YouTube первый выпуск ВИДЕОгазеты.

В YouTube видео сразу же стало доступным.

А вот Rutube отправил видео на модерацию.

Через полтора дня получил вот такое вот письмо: «К сожалению, Обыкновенный садизм не прошло модерацию. Это значит, что в процессе проверки мы обнаружили, что его содержание, название или описание нарушают Правила публикации контента на RUTUBE….».

Очень внимательно прочитал эти самые Правила, но не нашел ни одного пункта, который нарушает «Обыкновенный садизм».

Если это не цензура, что это такое?

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