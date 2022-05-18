Мнение: Перезагрузка

Владимир Путин объявил о перезагрузке нефтяной отрасли РФ — к этому решению президента страны подтолкнули западные санкции.

По замыслу президента России, предприятиям ТЭК предстоит изменить свои бизнес-модели, чтобы, с одной стороны, сохранить собственную стабильность, с другой — выйти на новые зарубежные рынки взамен европейских. Такой подход позволит удержаться на плаву и предприятиям в других сферах экономики.

«Речь идет методе ведения нефтегазового бизнеса, идея которого в том, что все участники процесса, начиная от геологоразведки и конечной реализацией продукции между собой связаны капиталом: они обмениваются пакетами акций. Таким образом, все участники международного консорциума заинтересованы в успешной деятельности, и эти цепочки оказываются экономически более эффективными, чем прямые договоры. Это повышает стабильность, повышает прибыли. Возникает синергетический эффект», — сообщил URA.RU ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.

Я привел столь длинную цитату вот для чего. Через тридцать лет строительства периферийного ублюдочного капитализма российское руководство открыло для себя такую штуку, как «внутриотраслевой баланс». То есть, то, что в советской экономике было внедрено еще девяносто лет назад — в тридцатые годы. И от чего молодой российский капитализм образца девяностых-двадцатых отказался напрочь. Вспомним историю с Пикалево, когда три работающих предприятия, работающих в прибыль в кооперации, после приватизации и растаскивания их по разным карманам стали убыточными напрочь. Российские олигархи крупной, средней и мелкой руки восприняли свободу просто: они выхватывали из кооперативных цепочек добавленной стоимости то, что приносило доход прямо сейчас, беспощадно сбрасывая и банкротя предприятия, которые (казалось бы) только тянули назад.

Тупые спекулянты джинсами и жвачкой, ставшие в одночасье миллиардерами, понятия не имели, как это устроено, а потому разрушили всё до основания. Не более умные руководители страны только поддерживали это ворьё в их начинаниях на фоне баснословной маржи на сырье середины нулевых годов.

И вот теперь, когда всё крахнулось окончательно, и экономика ушла в пике, кому-то удалось донести светлую мысль в руководящие головы. Которые вряд ли поняли, о чем речь, но сейчас у них в голове только одно: надежда на чудо. На армию Венка, которая вот-вот прорвется к Берлину и сразу все станет хорошо.

Увы. Для полноценной работы внутри-и меж-отраслевых балансов в экономике необходимо выполнение ряда условий. Такой экономикой нужно уметь управлять. В СССР этим занимался Госплан. В рыночной экономике межотраслевые и внутриотраслевые балансы удалось отстроить только очень развитым странам. В нефтяной отрасли эта штука работает вообще в одной стране мира — в США. И нигде больше. Даже Китай, хотя и движется в этом направлении, не вытянул еще переход от планового управления к рыночному, а тот кадавр, который существует сегодня в Китае в вопросах управления, работает с периодическими сбоями (чему прямое свидетельство катастрофический кризис в энергетике, вспыхнувший осенью прошлого года, но назревавший три последних года).

Как это будет работать в дичающей и предельно слабой периферийной экономике вроде российской, не знает никто. Никто даже не пытался экспериментировать в этом направлении ввиду очевидной бесперспективности. Но решение принято, причем принято от полной безысходности. И реализовывать его будут те же самые, которые старательно уничтожали всё, что составляло основу прежней высокоразвитой цивилизации. Думаю, что итог можно прогнозировать заранее.

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