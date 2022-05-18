 

Из-за дефицита чернил для принтеров МФЦ будут принимать “рукописные ксерокопии” документов

18.05.2022, 9:11, Разное
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С 15 мая 2022 года граждане, которые обращаются за получением государственных услуг в многофункциональные центры, имеют право предоставлять сделанные от руки копии документов.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Министерства юстиции России:

Новости без цензуры– С начала марта ведущие производители картриджей для принтеров приостановили поставки в Россию, во многих регионах также наблюдаются проблемы с чернилами для копировальных устройств. При получении многих госуслуг нужно предоставлять копии документов, например, паспорта. В связи с этим мы приняли решение временно разрешить гражданам предоставлять рукописные ксерокопии в МФЦ. Надеюсь, это хоть как-то сгладить проблему, – заявил замминистра юстиции Павел Голубев.

В ближайшее время выполненные от руки копии документов начнут принимать банки, почта России и другие организации. Сразу же после публикации распоряжения Минюста на “Авито”, “You do” и “Профи” появились объявления о готовности оперативно изготовить “рукописную ксерокопию”. Стоимость услуги в Москве составляет от 20 до 50 рублей за страницу, в регионах граждане готовы оказать такую услугу в 3-4 раза дешевле.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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