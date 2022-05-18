Geely представила в РФ специальную серию кроссовера Coolray NERO

Китайский бренд Geely сообщил о выходе в РФ спецверсии кроссовера Coolray NERO.

Автомобиль получил затемненный оттенок кузова, а также соответствующие зеркала. Улучшенный кроссовер оснащается дополнительным спойлером, 18-дюймовыми дисками и фирменными шильдиками на кузове. Среди расширенных функций следует отметить кнопочный запуск двигателя, панорамную крышу, а также светодиодную оптику.

Кроме того, в салоне паркетника установлена цифровая приборная панель, увеличенный дисплей мультимедийной комплекса. Также отмечено применение более дорогих материалов отделки салона. Под капотом автомобиля используется 1,5-литровый бензиновый агрегат и семиступенчатая коробка передач.