 

Geely представила в РФ специальную серию кроссовера Coolray NERO

18.05.2022, 8:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Китайский бренд Geely сообщил о выходе в РФ спецверсии кроссовера Coolray NERO.

Автомобиль получил затемненный оттенок кузова, а также соответствующие зеркала. Улучшенный кроссовер оснащается дополнительным спойлером, 18-дюймовыми дисками и фирменными шильдиками на кузове. Среди расширенных функций следует отметить кнопочный запуск двигателя, панорамную крышу, а также  светодиодную оптику.

Кроме того, в салоне паркетника установлена цифровая приборная панель, увеличенный дисплей мультимедийной комплекса. Также отмечено применение более дорогих материалов отделки салона. Под капотом автомобиля используется 1,5-литровый бензиновый агрегат и семиступенчатая коробка передач.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07.20 / Онищенко высказался о второй волне коронавируса в России

26.03.21 / Анатолий Вассерман объяснил странное поведение Байдена при общении с прессой

01.09.20 / Королева Рания опубликовала редкое фото с мужем и детьми в честь своего 50-летия

28.02.22 / Почему Украина отправилась на переговоры с Россией через Польшу

22.12.21 / Сибирская язва может снимать болевой синдром

03.07.21 / «Важнее была не победа, а хейт»

13.05.21 / По предложению “ЕР” на региональную медицину выделят еще 25 млрд рублей

09.04.21 / Меркель потребовала от Путина отвести войска от границ Украины

22.10.20 / «Нас должны выслушать»

25.08.21 / Подсчитаны затраты на лечение больных COVID-19 в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика