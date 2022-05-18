 

ЕК подготовила план по отказу от энергоносителей из РФ на 210 млрд евро

18.05.2022, 7:13, Новости дня
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В среду Еврокомиссия представит план из трех этапов по отказу от энергоносителей из РФ к 2027 году на 210 млрд евро, следует из проектов документов.

План включает импорт газа из других стран, ускорение перехода на возобновляемые источники энергии и экономию энергии. В качестве поставщиков СПГ рассматриваются Египет, Израиль и Нигерия. ЕК собирается указать цель по производству 10 млн тонн возобновляемого водорода к 2030 году и по ввозу еще 10 млн тонн такого водорода. Также предлагается увеличить долю возобновляемых источников энергии до 45% к 2030 году. От стран ЕС потребуют устанавливать солнечные электростанции во всех общественных зданиях с 2025 года. К 2030 году ЕС хочет сократить потребление энергии на 13%. Сообщается, что из РФ ЕС получает 40% газа, 27% нефти и 46% угля, передает ТАСС.

Напомним, Евросоюз хочет снизить влияние отказа от импорта российских энергоресурсов на экономику, увеличив число сертификатов на углеродные выбросы. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, но признал, что главы МИД ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций против России, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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