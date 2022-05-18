В результате обстрела со стороны Украины повреждена ЛЭП в Белгородской области

Линия электропередачи нарушена в результате обстрела со стороны Украины села Безымено 17 мая. Разрушения в жилых постройках незначительны, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Нарушена линия электропередачи, с утра начнем восстановление. Разрушения жилых построек незначительны, в основном выбиты стекла. Сейчас мой заместитель Владимир Васильевич Базаров выезжает на место и оценит ущерб. Начнем восстановление с завтрашнего дня. Самое главное, чтобы все были живы и здоровы, а с остальными проблемами, конечно, справимся», – передает ТАСС слова Гладкова.

Ранее Гладков сообщал, что один человек пострадал, есть разрушения при обстреле села Безымено со стороны Украины. До этого поселок Середа Шебекинского городского округа был обстрелян с территории Украины. Сообщалось, что в результате обстрела села Солохи в Белгородской области со стороны ВСУ один человек погиб, еще шесть получили ранения.

Напомним, Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Так, 5 мая украинские вооруженные формирования обстреляли два села в Белгородской области, повредив линии электропередачи. 1 мая произошел пожар на территории одного из объектов Минобороны РФ в Белгородской области, в результате повреждения получили семь домов. 28 апреля под обстрел со стороны Украины под Белгородом попала гуманитарная колонна. В тот же день в Белгородской области как минимум дважды сработала система ПВО. А днем ранее ФСБ предотвратила в Белгородской области диверсию на объекте транспорта, были задержаны сторонники украинских националистов из числа россиян.

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