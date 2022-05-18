 

Разведка США обнародовала видео с НЛО

18.05.2022, 7:12, Разное
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В Конгрессе США впервые за 50 лет начались слушания по возможной угрозе национальной безопасности от НЛО.

На них, в частности, присутствовал Скотт Брей, заместитель директора управления военно-морской разведки США, который заявил, что в государственных архивах собраны около 400 сообщений о наблюдениях неопознанных воздушных явлений.

Как сообщает FOX News, слушания проводит Подкомитет по разведке Палаты представителей и что многочисленные доказательства существования НЛО производят больше вопросов, чем ответов.

– Есть много необъяснимых воздушных явлений. Мы не знаем, что это такое, и их нелегко разоблачать как погодное явление, воздушные шары или что-то еще. Так что все это довольно хорошая загадка, – высказался председатель Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, представитель штата Калифорния.

– Мы собираемся надавить на них по некоторым очень серьезным вопросам, – говорит Андре Карсон, возглавляющий Подкомитет по борьбе с терроризмом, контрразведке и борьбе с распространением терроризма.

Карсон также заявил, что для правительства крайне важно “серьезно оценить и отреагировать на любые потенциальные риски национальной безопасности – особенно те, которые мы не полностью понимаем”.

Сенсационные слушания по проблеме НЛО начались на фоне того, что многие годы правительство США собирало от своих военных показания о наблюдении ими неопознанных летающих объектов. Эти объекты, как указывается, часто не имели “различимых” двигательных установок и имели необычные “модели движения”.

На слушаниях была показана ранее неопубликованная видеозапись с маленьким шарообразным НЛО, который пролетел мимо военного самолета США. Видео было снято в 2021 году и представлено упомянутым выше Скоттом Бреем. Он указал, что это один из многих примеров того воздушного явления, о каком госчиновники не имеют никаких объяснений.

– Видео было снято, когда самолет работал на полигоне ВМС США. У нас нет объяснения этому конкретному объекту, – заявил Брей.

На представленном видео маленький серый шарик на огромной скорости пролетает мимо окна пилота. Заметить его можно лишь при сильном замедлении видеокадров.



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