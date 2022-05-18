Мнение: О поэтапной сдаче Путина… Это ещё торг или уже смирение?



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В общем, да… Этот «мужественный старик» — уже не тот. И далеко не торт. Ни ЗОЖ, ни врачи, ни шаманы не в силах сотворить обещанного чуда. Короче, грустно это всё…

Российский президент Владимир #Путин выступил с целым рядом весьма «знаковых» заявлений. На фоне «более важных» новостей с развалин металлургического комбината, эти его месседжи с самого верха оказались не оценёнными по достоинству широкой публикой. Хотя, вероятно, как раз все те, кому они были адресованы, не пропустили их мимо ушей.

Так что же он сказал такого?

Позавчера в российской столице состоялся очередной «саммит ОДКБ». Примечательно, что никто из сателлитов Москвы, кроме попавшего в полную зависимость от Кремля белорусского президента Александра Лукашенко, вообще не высказался по поводу идущей сейчас СВО. Хотя принципы солидарности вроде бы подразумевают некоторую поддержку, пусть даже и чисто словесную. Но тут — стена умолчания.

Единственное, что смог сделать в этой ситуации Владимир Путин — «проинформировать» союзников. Судя по отсутствию заявлений с их стороны, информация не произвела ни фуррора, ни сенсации, ни хотя бы впечатления. Впрочем, это всё было в непубличной части встречи глав государств. А вот публичная часть была более интересной.

Её предварил просто впечатляющий информационный фон. Прежде «нейтральные» скандинавы, шведы и финны, резко запросились в #НАТО. При этом у Финляндии с Россией ещё и общая граница протяженностью 1271,8 км. Чем не косплей ситуации на юго-западных рубежах?

Немудрено, что Владимиру Путину пришлось высказаться. Но — и это очень «знаковый» момент — его слова стали неожиданностью. «Нет проблем», — буквально заявил российский президент. «Непосредственной угрозы для нас, для России расширением [НАТО] за счёт этих стран не создаётся», — добавил он.

Эти слова, по сути, есть сдача. Если кто забыл, несколько месяцев назад Москва буквально билась в истерике, пыжась доказать, что «расширение НАТО на восток» — прямая и явная угроза российской безопасности. А теперь, когда Североатлантический альянс приблизился к России с Северо-Запада, получил возможность угрожать Северному флоту и ослаблять российский контроль в Арктике — «нет проблем»?

Так-так, уже интересно. А в чём же тогда «проблема» с крайне гипотетическим, приходящимся на весьма неопределённое будущее членством в Альянсе нашей юго-западной соседки? Разве «подлётное время» от Харькова до Москвы меньше, чем от Хельсинки до Санкт-Петербурга? То есть, мы имеем дело со сдачей вдобавок и одного из ключевых аргументов «Заявления от 24 февраля»…

А что, так можно было? ©

Видимо, да. Видимо, уже «можно всё». Поэтому совершенно не случайно «рупор Кремля» и «уста президента» Дмитрий #Песков выдал ещё одну интересную трактовку. «У нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией. В то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством, которое участвует в альянсе, что несет огромные-огромные риски для всего континента», — пояснил пресс-секретарь позицию своего патрона.

Конструкция фразы имеет значение. Дмитрий Песков не сказал «у страны-члена Альянса возникли бы территориальные претензии к РФ». Нет, он сказал, что именно у России возник бы «территориальный спор» со страной-членом #НАТО. И это, во-первых, дезавуирует все прежние заявления, что вопрос государственной принадлежности Крыма является «бесспорным». А во-вторых, содержит прозрачный намёк на возможность переговоров по поводу теперь уже «спорной территории». Хуже того, является своего рода ненавязчивым приглашением к подобным переговорам.

Едва ли такой опытный толмач, как Дмитрий Песков, не понимает всех этих смысловых нюансов. И едва ли он стал бы озвучивать позицию по принципиальному вопросу, не согласовав её с самим президентом. А значит…

Значит остаётся только догадываться, чем вызвана подобная тройная сдача своих позиций Кремлём.

Хотя чего тут гадать? Всё в новостях…

Иностранные агенты типа «всяких Би-Би-Си» пишут, что главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан отправил в окрестности Киева и другие украинские регионы беспрецедентно многочисленную группу экспертов для сбора данных о совершении тех преступлений, которые подпадают под юрисдикцию этого судебного органа. Целых 42 человека, в число которых входят следователи, криминалисты и технический персонал. Все эти люди будут заниматься взятием показаний и сбором других доказательств. Понятно, каких…

Информированные агентства, как всегда, узнают всё последними. А вот «разведка доложила точно». И заблаговременно.

Не отсюда ли и… всё вышеперечисленное?

И вот такая активная, даже превентивная сдача позиций — это всё ещё торг, или уже смирение с неизбежным?

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