 

Разнюхивающему “коксик” Зеленскому вынесли приговор: Потеряет защиту

18.05.2022, 6:10, Разное
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Многие жители нашей страны внимательно следят за ходом специальной военной операции по защите суверенных республик Донбасса. Некоторые люди действительно плохо разбираются в политике или попросту не интересуются ей, поэтому им трудно понять речи экспертов как из России, так и из Украины. Часть из них предпочитает обращаться за помощью к мистикам.

Зачастую наше будущее намного точнее могут предсказать астрологи, гадалки или эзотерики. Вот и известный специалист по картам таро Айгуль Хуснетдинову рассказала, что в скором времени ждет президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, она объяснила, что следует сделать главе государства для скорейшего завершения конфликта.

Как сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, таролог из Одинцово разложила карты, чтобы определить исход спецоперации. Они сразу показали, что главнокомандующего Незалежной ждет печальный исход.

Проблему Владимира Зеленского определили “двойка жезлов” и “отшельник”. По словам мистика, эти карты показала полное одиночество политика, который сейчас надеется на поддержку окружающих.

“Он будет держаться только благодаря своей армии – достаточно агрессивному и насильственному строю, который он создал”, – заявила Хуснетдинова.

Следом – “три меча”, что эзотерик интрпретировала как угрозу здоровью Владимира Зеленского. Она не исключила, что президент Украины употребляет запрещенные вещества. Женщина увидела проблемы с сердцем главы государства. К слову, ранее психолог Вероника Степанова подтвердила, что бывший комик любит нюхать “коксик”.

Для скорейшего разрешения кризиса таролог порекомендовала главе Незалежной начать договариваться с Россией. По ее словам, Владимир Зеленский потеряет защиту своеих коллег, даже если сохранит президентское кресло после спецоперации. Кстати, не исключено, что под коллегами мистик подразумевала заокеанских советников политика.



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