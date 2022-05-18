 

ЕС собрался рискнуть планами по снижению выбросов углерода из-за России

18.05.2022, 5:45, Новости дня
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Евросоюз хочет снизить влияние отказа от импорта российских энергоресурсов на экономику, увеличив число сертификатов на углеродные выбросы, сообщают европейские чиновники.

ЕС рассчитывает получить около 20 млрд евро от продажи дополнительного числа квот. На проекты, способствующие отказу от российских энергоресурсов Еврокомиссия планирует выделить около 200 млрд евро к концу нынешнего десятилетия. Financial Times указывает, что выдача большего числа квот может снизить цены на них. Это может привести к тому, что больше стран захотят продолжить активное использование угля, нефти и газа. В результате планы по снижению карбоновых выбросов окажутся под угрозой, передает ТАСС.

Еврокомиссия представит план по усилению энергетической безопасности ЕС в среду. Согласно проекту документа, ЕК предложит подготовиться к возможному, по ее мнению, неожиданному и полному прекращению поставок газа из России. Среди срочных мер может быть установка предельно допустимого уровня цен на газ для потребителей, включая промышленников. ЕК предложит более амбициозные цели в области возобновляемой энергетики и энергосбережения в рамках плана на 195 млрд евро, чтобы отказаться от российского топлива к 2027 году, передает РИА «Новости».

Напомним, представители министерства финансов США заявили, что планируют предложить европейским странам ввести пошлины на российскую нефть в качестве более быстрой альтернативы прямому нефтяному эмбарго.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, но признал, что главы МИД ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций против России, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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