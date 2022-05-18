 

Мнение: Груз 1488

18.05.2022, 5:16, Разное
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Есть груз 200. Есть груз 300. А есть груз 1488, который едет с "Азовстали" в колонию в Еленовке (раненых вывозят на Новоазовск)

Сегодня капитуляция противника на "Азовстали" продолжилась. По заявлению заместителя постпреда РФ при ООН Полянского, сдача произошла без предварительных условий.
СК РФ уже заявил, что проведет допросы пленных нациков.
Ранее по предложению Вассермана, в Думе заявили о необходимости выпуска постановления о запрете обмена нацистских военных преступников.
Полностью согласен с данными заявлениями. ВСУшников на наших вполне можно и нужно менять. Нациков и военных преступников – судить на территории ДНР.

Источник: Colonel Cassad



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