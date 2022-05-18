 

Polskie Radio – противовес «немецкому» ЕС — в Польше заговорили о возможном союзе стран Центральной и Восточной Европы

18.05.2022, 4:25, Разное
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Перед Центральной и Восточной Европой открывается новая эпоха, в которой как члены ЕС, так и нет, смогут построить альтернативу «немецкому» ЕС, во многом не оправдавшему ожиданий их народов, уверен эксперт Мачей Свирский. В беседе с Polskie Radio он объясняет, что перспективное политико-экономическое и военное пространство насчитывает более 100 миллионов человек и 600-тысячную армию.


АР

«Суть состоит в том, чтобы народы, освободившиеся от советского ига после 1989 года, — некоторые из них уже члены ЕС, — частично борющиеся за свою идентичность и независимость, как Украина, или только ожидающие освобождения, как Белоруссия, чтобы эти нации в результате общих экономических, политических и военных компетенций тесно сотрудничали с друг другом, даже если это будет не в виде союза, а в виде определённых отношений, основанных на многосторонних соглашениях», — рассказал Polskie Radio эксперт Мачей Свирский. Он выразил уверенность в том, что перед странами Центральной и Восточной Европы открываются большие возможности. 

«Мы имеем в плане польско-украинско-американского технологического альянса шанс поймать особый исторический момент, оказаться в новой главе цивилизации, которая открывается перед нами», — подчеркнул он. 

В беседе он указал, что Украина обладает значительными компетенциями, которых в свою очередь нет у Польши, в том числе в области атомной энергетики, эксплуатации и строительства атомных электростанций. В качестве второго примера он привёл способности создания ракетных двигательных установок, ведь в советское время Украина была местом, где строились ракетные двигатели для советской космической программы и для межконтинентальных баллистических ракет. По его мнению, это открывает всё более широкие возможности при освоении космоса. 

«Мы находимся в определённом историческом моменте, перед нами открывается новая эпоха», — констатировал Свирский. «Это такое политическое, экономическое и военное пространство, обладающее к тому же мощной военной силой, это более чем 600-тысячная постоянная армия. Вся территория насчитывает более 100 миллионов человек, это значительный противовес «немецкому» ЕС, который в большой степени не оправдал ожиданий народов Центральной и Восточной Европы», — резюмировал эксперт. 



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