 

Обозреватель CNN – полезные друзья Путина в ЕС и НАТО мешают Западу противодействовать России

18.05.2022, 4:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

У Путина оказалось достаточно союзников в ЕС и НАТО, чтобы мешать усилиям Запада в сфере противодействия России, пишет обозреватель CNN Дэвид Андельман. По мнению автора, западным альянсам нужно сделать так, чтобы позиции таких лидеров, как Виктор Орбан и Реджеп Тайип Эрдоган, перестали играть какую-либо роль в этих блоках.


AP

У российского президента Владимира Путина достаточно союзников, чтобы мешать усилиям западных альянсов сорвать его амбициозные планы, вбив поглубже клин между странами — членами этих альянсов, что полностью соответствует его целям, пишет обозреватель CNN Дэвид Андельман.

Так, ближайший союзник Путина в Европейском союзе, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пригрозил наложить вето на предложенные санкции в отношении российской нефти, которые были одобрены другими 26 членами ЕС.

Схожая ситуация в НАТО: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не одобряет возможное присоединение к блоку исторически нейтральных держав — Финляндии и Швеции, в то время как остальная часть альянса поддерживает их вступление.

Имея таких полезных друзей в лице Орбана и Эрдогана, у Путина есть все возможности для того, чтобы «безнаказанно продолжить свой нынешний путь на Украине или за её пределами», пишет автор.

Уже появилось множество различных идей о том, как справиться с этими кризисами, которые угрожают подорвать способность, а, возможно, и волю этих блоков противостоять Кремлю напрямую.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе отправилась в Будапешт, чтобы встретиться с Орбаном. Но в конце концов она сообщила лишь о том, что ей удалось «прояснить вопросы» с венгерским лидером.

Значительные дипломатические усилия также были направлены на то, чтобы убедить Эрдогана изменить курс, хотя он продолжает осуждать Финляндию и Швецию за оказываемую ими помощь борцам за независимость из Рабочей партии Курдистана, которую Анкара называет террористической организацией.

И мало кто хочет рискнуть потерять крупнейшую после США постоянную армию в НАТО, особенно ту, которая также контролирует стратегический пролив Босфор и имеет доступ к Чёрному морю.

Так что же делать с этими токсичными задержками со стороны Венгрии и Турции?

«Ответ, к сожалению, прост — играть в ту же игру, в которую Путин играет уже много лет. Когда вы не можете выиграть по традиционным правилам, обойдите их», — пишет Андельман.
 
По его мнению, в нынешнем случае нужно сделать так, чтобы Орбан и Эрдоган не играли никакой роли. Остальные 26 членов ЕС должны просто ввести нефтяное эмбарго. А НАТО должно просто проложить путь для вступления Швеции и Финляндии в альянс.

Что самое худшее, что могут сделать Венгрия или Турция – подать в суд? Выйти из блоков? В любом случае идея об исключении Турции из НАТО озвучивалась уже неоднократно, особенно после того, как Эрдоган три года назад купил у РФ российские системы ПВО С-400.

Возможно, сейчас именно тот момент, когда нужно просто дать отпор этим одиноким автократам, сумевшим глубоко проникнуть в западные демократические институты, пишет обозреватель CNN Дэвид Андельман.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.03.22 / Эксперты прогнозируют падение цен на квартиры в России

12.01.21 / Популярность Telegram в США стремительно растет после блокировки Трампа в Twitter

23.12.20 / Мнение: США испугались вхождения России в мировую элиту авиастроения

04.05.21 / Российская экосистема пропаганды и дезинформации

17.05.21 / Элизабет Олсен, Скарлетт Йоханссон, Снуп Догг и другие на премии MTV Movie & TV Awards 2021

10.08.21 / Мнение: Доклад по климату

07.08.21 / Мнение: В США и в России не смотрят Олимпиаду

15.02.22 / В ЛДПР выпустили официальную информацию о состоянии Жириновского

05.09.20 / Почему?! – Личное мнение

01.10.20 / Ученые: Поседение у мужчин может быть связано с сердечными заболеваниями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика