Австралия ввела санкции против Киселева и ЧВК «Вагнер»

Вводятся санкции против ряда российских журналистов, госслужащих и организаций, также санкции введены против белорусских предприятий, сообщил МИД Австралии.

Санкции введены против гендиректора информагентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, гендиректора RT Алексея Николова, журналиста и ведущего ВГТРК Сергея Брилева, гендиректора «Газпром-медиа» Александра Жарова, телеведущего Михаила Леонтьева, военкоров Евгения Поддубного, Александра Коца и Дмитрия Стешина.

Кроме того, в санкционный список включены директор Музея Победы Александр Школьник, врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, первый замдиректора ФСБ Сергей Королев и первый замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ Николай Богдановский, передает ТАСС.

Санкции также ввели против ЧВК «Вагнер», белорусских ОАО «КБ Радар» и производителя гусеничной техники «Минотор-сервис», депутата Верховной рады Ильи Кивы и экс-нардепа Тараса Козака.

Всего в санкционных списках Австралии 812 российских и белорусских граждан, включая президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, 47 крупнейших предприятий и организаций России.

Напомним, Канада запретила въезд в страну примерно 1 тыс. россиян, включая президента РФ Владимира Путина. В миграционное законодательство была внесена соответствующая поправка, которая позволяет не выдавать визы лицам, попавшим под санкции.

—